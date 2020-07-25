إسرائيل تقصف 3 مواقع في القنيطرة بسوريا

استهدفت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواقع في القنيطرة بجنوب غرب سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي، عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، بالإضافة إلى بعض الحرائق في الأحراش، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

من جانبها أعلنت إسرائيل أن هجومها على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، جاء ردًا على إطلاق نيران من سوريا في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردًا على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم".

وأضاف البيان: "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".