12 عملا سينمائيا من إبداع توفيق الحكيم.. و3 منها ضمن قائمة أفضل فيلم

يعد أحد رواد الأدب العربي، كانت له بصماته ومفرداته الواضحة التي تجعل أعماله المسرحية والروائية أشبه بمقطوعة موسيقية تُعزف حروفها على الورق، وفي مثل هذا اليوم يكون مر على رحيل عالمنا الأديب والمفكر توفيق الحكيم 33 عامًا، حيث غادر دنيانا يوم 26 يوليو من عام 1987.

لجأ صناع السينما إلى روايات ومسرحيات توفيق الحكيم، لتحويلها إلى أعمال فنية على شاشة السينما، وتم اختيار ثلاثة أعمال منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما حسب اختيار النقاد في استفتاء عام 1996، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز أفلام "الحكيم".

رصاصة في القلب

مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، وراقية إبراهيم، عام 1944 تم تقديم فيلم "رصاصة في القلب" قصة توفيق الحكيم، وإخراج محمد كريم الذي شارك "الحكيم" كتابة السيناريو والحوار، وتم اختيار الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وقدم "عبدالوهاب" عدد من الأغنيات منها "حكيم عيون".

الرباط المقدس

عام 1960 تم تحويل رواية توفيق الحكيم "الرباط المقدس"، إلى فيلم من بطولة صباح، عماد حمدي، الذي جسد شخصية راهب الفكر، صلاح ذو الفقار، وكتب يوسف جوهر السيناريو والحوار، والإخراج لـ محمود ذو الفقار.

ويعد "الرباط المقدس" من الأفلام التي شارك فيها الأخوة ذو الفقار، "عز الدين ذو الفقار منتجًا، وصلاح ذو الفقار ممثلًا، ومحمود ذو الفقار مخرجًا".

الأيدي الناعمة

جمع توفيق الحكيم، بين صباح، ومريم فخر الدين، وليلى طاهر، وأحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار، من خلال فيلم الأيدي الناعمة، سيناريو وحوار يوسف جوهر، وإخراج محمود ذو الفقار.

وتم اختيار فيلم "الأيدي الناعمة"، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

ليلة الزفاف

مع السندريلا سعاد حسني، وأحمد مظهر، وعقيلة راتب، قدم توفيق الحكيم، فيلم "ليلة الزفاف" عام 1965، من إخراج هنري بركات، وسيناريو وحوار يوسف عيسى.

طريد الفردوس

في عام 1965، قدم توفيق الحكيم فيلم "طريد الفردوس"، من بطولة فريد شوقي، سميرة أحمد، نجوى فؤاد، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف، وإخراج فطين عبدالوهاب.

يعد "طريد الفردوس" من الأفلام الفلسفية التي تدور حول فكرة الجنة والنار، والحسنات والسيئات.

الخروج من الجنة

مع الموسيقار فريد الأطرش، وهند رستم، أحمد رمزي، عماد حمدي، قدم توفيق الحكيم فيلم "الخروج من الجنة" عام 1967، من إخراج محمود ذو الفقار، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

يوميات نائب في الأرياف

تم تحويل رواية يوميات نائب في الأرياف، وهى أحداث لقصة حقيقية عايشها توفيق الحكيم أثناء عمله كوكيل نيابة قبل أن يصبح أديبًا كبيرًا، وتم تحويلها إلى فيلم يحمل نفس الاسم عام 1969، بطولة أحمد عبدالحليم، توفيق الدقن، راوية عاشور، عبدالعظيم عبدالحق، ومن إخراج توفيق صالح.

وتم اختيار فيلم "يوميات نائب في الأرياف"، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

الورطة

وفي إطار الجريمة والأحداث التي تحمل تشويقًا، قدم توفيق الحكيم فيلم "الورطة" عام 1972، من إخراج إبراهيم الشقنقيري، وسيناريو وحوار عصمت حسن، بطولة مديحة كامل، يوسف شعبان، محمود المليجي، صلاح نظمي.

المرأة التي غلبت الشيطان

عام 1973 قدم توفيق الحكيم فيلم "المرأة التي غلبت الشيطان"، من إخراج يحيى العلمي، بطولة شمس البارودي، نور الشريف، عادل أدهم، نعمت مختار، سهير الباروني.

وتدور أحداثه حول سيدة لا تتمتع بالجمال الكافي، وتقع في غرام شاب لا ينتبه إليها، وتطلب من الشيطان مساعدتها في مقابل أن تفعل له أي شئ.

العش الهادئ

قدم توفيق الحكيم فيلم "العش الهادئ"، عام 1976من إخراج عاطف سالم، سيناريو وحوار مصطفى محرم، بطولة محمود ياسين، برلنتي عبدالحميد، سمير غانم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

حكاية وراء كل باب

قدم توفيق الحكيم، عام 1979 فيلم "حكاية وراء كل باب" من خلال قصص منفصلة، من بطولة فاتن حمامة، والذي شاركتها فيه ابنتها نادية ذو الفقار، من إخراج سعيد مرزوق، وبطولة أحمد مظهر، أحمد رمزي، جميل راتب، والموسيقى التصويرية للفنان محمد عبدالوهاب.

عصفور الشرق

ظهر توفيق الحكيم في فيلم "عصفور الشرق" بشخصيته الحقيقية، عام 1986، أمام نور الشريف، سعاد حسني، ومن إخراج يوسف فرنسيس.