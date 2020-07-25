"الصحة" تقدم 10 نصائح لمرضى السكري

قدمت وزارة الصحة والسكان 10 نصائح لمرضى السكري، باعتبارهم المرضى الأكثر تعرضا لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، كما تم تعميم تلك النصائح العشر خلال العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانا، وفيما يلي تستعرض "الوطن" النصائح العشرة في السطور التالية:

1) ارتداء الكمامة وتحديدا في الأماكن المزدحمة.

2) غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.

3) تجنب لمس الفم والأنف والعين بأيدي غير نظيفة.

4) تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.

5) التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المعالج إذا كان مريض السكري يعيش بمفرده.

6) الحفاظ على النوم جيدا.

7) ممارسة رياضة المشي داخل المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

8) الجلوس تحت أشعة الشمس يوميا لمدة 20 أو 30 دقيقة للحصول على فيتامين د.

9) الحفاظ على وجود فائض من دواء السكري وخاصة الأنسولين.

10) تناول طعام صحي من الخضروات غير النشوية والفواكهة والبروتينات والابتعاد عن النشويات والسكريات.