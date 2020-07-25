مقتل وإصابة 29 مُسلحا من طالبان في اشتباك مع القوات الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 29 مُسلحًا من عناصر حركة طالبان في اشتباك مع قوات الدفاع والأمن الوطني في إقليم خوست شرقي البلاد.

وذكر الجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن عناصر طالبان كانت تعتزم شن هجوم على اثنين من مواقع الجيش المتمركزة في الإقليم الشرقي، لكن قوات الأمن تصدت لها بدعم من القوات الجوية، مما أسفر عن مقتل 18 مُسلحًا على الأقل.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن تمكنت من إصابة 11 آخرين خلال العملية نفسها، مُضيفًا أن المُسلحين كانوا يعتزمون زرع أجهزة متفجرة لاستهداف أفراد الأمن والمدنيين.

واكتشفت القوات الأفغانية، خلال تنفيذ العملية، عبوة ناسفة محمولة ونجحت في إبطالها، بحسب البيان، ولم تُعلق حركة طالبان على تلك البيانات حتى الآن.