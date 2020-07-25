6 إجراءات لتشجيع المواطنين على تقديم "طلبات التصالح" في مخلفات البناء
كتب:
وائل فايز
03:59 م | السبت 25 يوليو 2020
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ المحافظات اتخذت عددًا من الإجراءات للتيسير على المواطنين وإزالة أي عراقيل لتشجيعهم للتقدم للتصالح في مخالفات البناء، وفق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأضاف "قاسم"، لـ"الوطن"، أنَّه تمّ التنبيه على المحافظين بإعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكل المحافظات وبالتالي تمّ اتخاذ عدة إجراءات منها:
- فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات.
- تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء.
- إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح.
- استمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع.
- تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدوري، على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
- العمل علىتوعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات، وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات.