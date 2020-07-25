6 إجراءات لتشجيع المواطنين على تقديم "طلبات التصالح" في مخلفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ المحافظات اتخذت عددًا من الإجراءات للتيسير على المواطنين وإزالة أي عراقيل لتشجيعهم للتقدم للتصالح في مخالفات البناء، وفق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأضاف "قاسم"، لـ"الوطن"، أنَّه تمّ التنبيه على المحافظين بإعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكل المحافظات وبالتالي تمّ اتخاذ عدة إجراءات منها: