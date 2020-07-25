مقتل وإصابة 4 جنود باكستانيين إثر تعرضهم لإطلاق نار

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن جنديًا واحدًا لقي حتفه، فيما أصيب ثلاثة آخرين إثر إطلاق مسلحين النيران عليهم أثناء قيامهم بدورية روتينية بالقرب من مدينة "تربت" في إقليم "بلوشستان".

وذكر الجيش - حسبما أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن المسلحين أطلقوا النيران على القوات التي قامت بدورها بالرد عليهم، مما أدى إلى مقتل أحد الجنود وإصابة ثلاثة آخرين، مشيرًا إلى أن القوات قامت بتطويق المنطقة وبدأت عملية بحث عن المسلحين.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.