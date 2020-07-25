إصابة تشافي بفيروس كورونا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقال تشافي للحساب الرسمي لنادي السد على "تويتر": "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب فريق الرديف، وقبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19".

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http://sport.elwatannews.com/ar/1/2/747982