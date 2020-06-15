شفاء 8 حالات من فيروس كورنا بـ"عزل كفر الزيات" بالغربية

تماثل اليوم، الاثنين، 8 حالات في مستشفى عزل كفر الزيات، التابع لمديرية الصحة بالغربية، للشفاء من فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن 8 مصابين بفيروس كورونا تم السماح لهم اليوم بالخروج من مستشفى عزل كفر الزيات بعد تماثلهم للشفاء، مشيرا أن فحص عيناتهم تحولت من إيجابية لسلبية وتم السماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم، وأن جميع الحالات المحجوزة بالحجر الصحي تخضع لرعاية مكثفة ومتابعة مستمرة لحين تحسن حالتهم وخروجهم من الحجر الصحي مشيدا بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين من فيروس كورونا.