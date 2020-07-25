إحالة عصابة "التنكر بملابس الشرطة" بقنا للجنايات

قرر المحامي العام لنيابة قنا الكلية، إحالة تشكيل عصابي لانتحالهم صفة ضباط شرطة، لمحكمة الجنايات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة بالإكراه، بعد اقتحامهم منزل بقنا مرتدين ملابس قوات الأمن، وسرقوا أموال ومصوغات ذهبية، وهواتف محمولة.

وكشفت التحريات عن قيام تشكيل عصابي باقتحام منزل "نصري . ا" موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا، وأن مرتكبي الحادث "محمود ا ع"، 56 عاما، مزراع، مقيم المحروسة، و"محمد. م . س"، 53 عاما، مقيم طوخ مركز نقادة، و"غرباوي. ع .ا" 59 عاما، عاطل، مقيم الزوايدة مركز نقادة، و"رائد ع .س"، 34 عاما، عامل، مقيم البلينا بسوهاج، و"سيد. ا. ع "، 29 عاما، عامل، مقيم البلينا، وأنهم اقتحموا المنزل مرتدين ملابس الأمن المركزي، واستولوا على 85 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وهواتف محمولة.. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.