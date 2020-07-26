حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل ينجح دائمًا في صنع الفرص لنفسه ولغيره، ولا يجلس لانتظار الفرص كي تطرق بابه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

كن هادئا إذا واجهت استفزازا غير متوقع، قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.