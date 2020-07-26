حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الأحد 26 يوليو 2020
مولود برج الحمل ينجح دائمًا في صنع الفرص لنفسه ولغيره، ولا يجلس لانتظار الفرص كي تطرق بابه.
وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني
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حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي
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