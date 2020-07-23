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حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الخميس 23 يوليو 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يحب الشهرة والأضواء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس. 

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