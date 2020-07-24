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حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يحب المغامرة وتجريب الأشياء الجديدة، ويميل إلى السيطرة والقيادة في العمل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي. 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وعليك أن تعتني بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وقد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

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