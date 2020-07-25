"التنمية المحلية: يجوز لمالك الشقة واتحاد الشاغلين تقديم طلب التصالح

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لكل من مالك الشقة واتحاد الشاغلين تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

وأضاف "قاسم" لـ"الوطن"، أنَّه بإمكان مالك الشقة واتحاد الشاغلين تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية سواء الوحدات المحلية بالمحافظات أو جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر مالك العقار، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.

وأكّد أنَّ القانون لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده.