رئيس مركز سمنود: استمرار حملات النظافة وصيانة الصرف الصحي "محلة خلف"

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير محافظة بالضرورة تدشين حملات نظافة مكبرة لإحكام التواجد في الشارع ورفع تلال القمامة المتراكمة بكافة مناطق السكنية.

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته إلى العميد عادل شرشر رئيس مجلس مدينة سمنود بأهمية الإشراف على إزالة الأتربة وتسوية جانبى الطريق السريع سمنود المنصورة بمعدات الوحدة المحلية بسمنود.

وأشار محافظ الغربية في توجيهاته إلي مساعديه بديوان مجلس سمنود بأهمية الانتهاء من وضع الجدول الزمني للتنفيذ مسار العائلة المقدسة بشكل حضاري ونموذجي.

كما أوضح محافظ الغربية أنه سيتم دعم منظومة النظافة بمراكز المحلة وسمنود وزفتي بنحو 450 صندوق قمامة متحرك للحفاظا على جمال المناطق السكنية وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة.

من جانبه باشر رئيس مجلس المدينة متابعة عمليات تسليك مواسير الصرف الصحي بالنافورى الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق قرية محلة خلف حفاظا على صالح المواطنين خلال الفترة المقبلة.