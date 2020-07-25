أكثر من 10 آلاف جمعية تقدم مساعدات العيد للأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك مايقرب من 10 آلاف جمعية أهلية تقدم مساعداتها النقدية والعينية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التضامن، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الموجودة بكل جمعية، بما يكفل تحقيق الدعم وتقديمه للأسر الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبدالقوي لـ"الوطن" أن المساعدات هي استمرارا للحملة التي تم إطلاقها رمضان الماضي لمواجهة الظروف الراهنة بعد تأثر عدد كبير من الأسر بفيروس كورونا، مشيرا إلى إنه تم إنشاء قاعدة بيانات للأسر المتضررة من كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن المساعدات إما دعما نقديا في صورة مبالغ مالية أو عينيًا في صورة أغذية أو مستلزمات طبية أو مساعدات أخرى تحتاجها الأسر كلا في نطاق محافظته.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، تلعب دورًا هامًا في تنمية المجتمع من خلال العمل في أكثر من 20 مجالًا، أهمها تنمية المجتمع وهي جمعيات أجنبية تعمل في مصر، بالإضافة إلى مجالات رعاية المسنين، التعليم، الصحة، تنظيم الأسرة، الحفاظ على البيئة، رعاية المسجونين، العلاقة مع الشعوب، بالإضافة إلى الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.