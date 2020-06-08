محافظ شمال سيناء يلتقي ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث مبادرة القطاع الصحي

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن النشاط الثاني ضمن مبادرة دعم القطاع الصحي في شمال سيناء بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة، وعقد لقاء اليوم في مكتب محافظ شمال سيناء.

وتناول الاجتماع، خطوات ومراحل تنفيذ المبادرة وقيمة التبرعات المقدمة من مؤسسة الشجرة والتي تحوي "2500 كمامة - 500 صابونة – 500 زجاجة كحول – 100 علبة مناديل – 500 زوج من الجوانتي"، وسيجرى توزيعها بحسب الاحتياجات اللازمة لكل أهالي شمال سيناء في أثناء العزل المنزلي للحالات التي يثبت إصابتها بفيروس كورونا، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشؤون الصحة بالحافظة، وفقا لبروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية.