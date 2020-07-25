الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمصراتة

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم السبت، أن تركيا نقلت دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة.

وأضاف المسماري - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية - أنه يظهر نقل دفعات من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الأفريقية في تحدٍ صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، موضحا أن ما تقوم به أنقرة يعد خرقا للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأشار إلى أن تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها.