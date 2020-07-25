خبراء: الاقتصاد الألماني على مسار التعافي من تداعيات كورونا

أعرب خبراء اقتصاد بمؤسسات مالية رائدة في ألمانيا، عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الألماني أصبح على مسار التعافي بعد ركود جراء جائحة كورونا المستججد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقال مارك شاتنبرج من مصرف "دويتشه بنك"، في استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية، إن "المؤشرات الأولية مفعمة بالتفاؤل"، مشيرا إلى أن الربع الثاني الذي وقعت فيه ذروة أزمة كورونا المستجد سار على نحو قوي بشكل مفاجئ.

وأوضح شاتنبرج، أن التصدير عاود الارتفاع وإلغاء الصفقات مع الصين لم يعد كبيرا على النحو الذي جرى التخوف منه، محذرا من أن ثمة مخاطر على صعيد سياسة التجارة ستعود إلى بؤرة التركيز مرة أخرى في النصف الثاني من العام.

وأكد الخبير الألماني، أن الأنباء التي تحدثت عن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق بعد الفترة الانتقالية ليست جيدة، مشيرا إلى وجود قدر كبير من القلق خلال متابعة تطورات الوضع في الولايات المتحدة حيث تسببت أزمة كورونا المستجد في أضرار ضخمة على نحو خاص.

وفي تعليق على المؤشرات الأخيرة، أوضحت كاتارينا أوترمول من اتحاد "أليانز" للتأمين، أن الركود انتهى، مشيرة إلى أن الاقتصاد الألماني لم يعد في العناية المركزة لكنها رأت أن الوضع لا يزال حساسا وليس من المستبعد حدوث انتكاسات.

وتوقعت أوترمول، ارتفاع عدد الباحثين عن العمل في يوليو الجاري بمقدار 119 ألف شخص مقارنة في يونيو الماضي مضيفة أن إجمالي عدد الباحثين سيقترب مرة أخرى من حاجز الثلاثة ملايين شخص، فيما توقع شاتنبرج، أن يتجاوز عدد العاطلين حاجز الثلاثة ملايين بقدر ضئيل إذا ما تم تعديل العدد المتوقع بأخذ العوامل الموسمية في الاعتبار.

بدوره، قال ينس أوليفر نيكلاش من مصرف "لاندسبك بادن-فورتمبرج"، أنه منذ يونيو والأمور في تحسن ويبدو أنه صار من الممكن ملاحظة المزيد من الديناميكية منذ يوليو الجاري لكنه حذر من أنه بعد السقوط العميق في مارس وأبريل الماضيين تشير جميع الاحتمالات إلى أن المسألة ستستغرق بعض الوقت قبل الوصول مرة أخرى إلى مستوى ما قبل الأزمة في مجال الإنتاج والإيرادات.