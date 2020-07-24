النمسا تطبق إجراءات مشددة مع تزايد إصابات كورونا: الذروة لم تصل بعد

بدأت النمسا، اليوم، تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة جائحة كورونا، بعد عودة ارتفاع مستوى الإصابات اليومية، وتشمل زيادة القيود على الحدود، والتشديد على اختبارات الفحص الطبي، إضافة إلى تطبيق غرامات صارمة على عدم ارتداء الكمامة في مراكز التسوق ووسائل النقل العام.

وقال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، في تصريحات اليوم، إنه عندما ندرس تطورات إحصائيات العدوى الجديدة بالفيروس نلاحظ أن الذروة لم تصل بعد، مشيرا إلى ضرورة عودة الالتزام الشديد من قبل المواطنين بإجراءات السلامة.

وأضاف أن ما يدعو للقلق هو عودة الإصابات في دول أحرزت نجاحا سابقا في السيطرة على الوباء مثل سنغافورة، مشيرا إلى أن هذا الوباء هو الأسوأ في التاريخ، ويمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد العالمي خاصة بعد الانتكاسة الأخيرة وعودة تزايد الإصابات حول العالم مرة أخرى.

وقال الوزير: "لكن هذا كان متوقعًا منذ البداية" وهو ما يخفف نسبيا من حالة القلق، لافتا الى إجراء 833 ألف فحص طبي لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن، وإن هناك اختبارات أكثر من أي وقت مضى في النمسا، وذلك في إطار الاستعداد لموجة أخرى محتملة في الخريف.