فاروق جعفر في حواره لـ"الوطن": تأهلنا لكأس العالم بمجاملة الحكام.. والأهلي كان بيسوق الرياضة

لا يختلف اثنان على أن فاروق جعفر، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، هو أحد رموز النادي الأبيض، الذين ارتبط اسمهم بالقلعة البيضاء سواء كان لاعباً أو مدرباً، وأطلق عليه الجميع "ملك النص"، حيث أنه تربى بين جدران قلعة ميت عقبة منذ أن كان عمره 10 سنوات.

"الوطن" حاورت فاروق جعفر بعد تصريحاته المثيرة والتي قال فيها إنه تم مجاملة مصر في إحدى مباريات تصفيات كأس العالم 1990، من أجل وصول الفراعنة إلى كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا بعد غياب 30 عاما، بجانب مجاملة الأندية المصرية أيضا في المباريات الأفريقية التي تقام في مصر، وطرفها الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، وظهر ذلك واضحا في العديد من المباريات، وأجاب على كل التساؤلات بصراحته المعهودة خلال السطور التالية:

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