امتحان لمركز إعداد محفظي القرآن بمطروح

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح امتحان لمركز إعداد محفظى القرآن فى مطروح.

وتابع الشيخ حسن عبد البصير على وكيل وزارة الأوقاف بمطروح يرافقه فضيلة الشيخ محمود الفاروق مدير الدعوة والدكتور محمد رجب المفتش العام بوزارة الأوقاف، امتحان السنة الثانية لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم لمديرية أوقاف مطروح والذى بدأ العام الدراسى فى 20 أغسطس 2019.

وقال "عبدالبصير" إن المركز يستهدف إعداد المحفظين إلى تخريج دفعة من محفظى القرآن الكريم مع الإلمام الكامل بأحكام التجويد ويحصل الخريج على شهادة من وزارة الأوقاف باعتماده محفظاً بأحد المدارس القرآنية لنشر القرآن وعلومه، ويبلغ عدد الدارسين فى المركز 14 دارسا ومدة الدراسة عامان.