التفاصيل الكاملة لخدمة التوقيع الإلكتروني من بوابة الحكومة

تستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لخدمة التوقيع الإلكتروني، المقدمة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التوقيع الإلكتروني

هو توقيع يستخدم لإجراء أي عملية تتطلب إثبات شخصية المستخدم والذي يستخدم في العمليات البنكية عبر الإنترنت كما يستخدم في بعض الخدمات الحكومة الإلكترونية مثل إمضاء الإقرارات الضريبية إلكترونياً.

وأنشأ قانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقـيع الإلـكترونـي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA والمسئولة عن سلطة التصديق الإلكتروني National Root CA والتي تشرف وتنشئ التراخيص للشركات مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني.

طريقة إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني

يمكن إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني من خلال الأربع شركات المرخصة التالية :

ـ الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات Egypt Trust

ـ الشركة المصرية لخدمات الشبكات و تكنولوجيا المعلومات Security & Network Services (SNS)

ـ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

ـ شركة الحاسبات المتقدمة Advanced Computer Technology (ACT).

الخطوات المتبعة لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني في حالة تسـليم شهـادات التوقيع الإلكترونـي في مركز إصدار الشهادات

ـ الذهاب إلى مركز الإصدار.

ـ املأ نموذج طلب إصدار الشهادة "شخصية – موظف عام أو خاص – صاحب شركة".

ـ تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة حسب نوعية الشهادة المطلوب إصدارها.

ـ توقيع العقد.

ـ سداد الرسوم.

ـ انتظر حتى تستلم التوكن المحتوي على المعرف الرقمي أو Digital ID والرقم السري.

ـ يمكنك الآن استخدام التوكن في الخدمات التي تتيح التوقيع الإلكتروني.