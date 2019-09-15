نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية.

ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجة القبول برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لبوابة الحكومية المصرية من هنـــــــا.

وكان مكتب التنسيق بدأ في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية، من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019، حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المنصرم.

ومن المقرر أن يُجرى فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر)، وفي حدود النسبة المقررة وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، في الفترة من غدًا الاثنين الموافق 16 سبتمبر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري.

يذكر أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين 4 آلاف و127 طالبا وطالبة، من جميع الشهادات الأجنبية.