عاجل.. هجوم انتحاري على أكبر قاعدة عسكرية تركية في الصومال

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، أنّ 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم اليوم، في هجوم انتحاري على أكبر قاعدة عسكرية تركية بالعاصمة مقديشو، بينما كان طلاب عسكريون جدد يقومون بتدريباتهم الصباحية.

وذكر موقع "سيتي نيوز" الكندي، أنّ الشرطة الصومالية أكدت أنّ مهاجمًا انتحاريا فجر نفسه داخل قاعدة التدريب العسكرية التركية "تركسوم"، وأنّ الحادث هو الأول من نوعه، وأنّ هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها القاعدة التركية في مقديشو، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية لتركيا في الخارج، للهجوم من قبل جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وبحسب إذاعة الفرقان، إحدى المؤسسات الإذاعية التابعة للقاعدة، أعلنت الجماعة ومقرها الصومال عن مسؤوليتها عن الهجوم.