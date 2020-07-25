استطلاع يكشف استياءا كبيرا من أداء نتنياهو في أوساط الإسرائيليين

أظهر استطلاع للرأي، أجرته القناة الإسرائيلية "12"، استياء المستطلعة آراؤهم من الإسرائيليين من أداء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنها.

وبحسب الاستطلاع الذي أُجري مساء أمس الجمعة، فإن 64% من المستطلعين اعتبروا أداء نتنياهو غير جيّد، وعبّر 53% مّمن وصفوا أنفسهم باليمينيين عن عدم رضاهم عن أدائه، و46% يدعمون المظاهرات أمام مقرّ إقامته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ومع ذلك، لا يزال نتنياهو يتصدّر قائمة المناسبين لرئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بـ34%، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، رئيس المعارضة يائير لابيد (15%)، ورئيس قائمة "يامينا" نفتالي بينيت (14%)، واللافت هو تدهور شعبية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي البديل، وزير الأمن بيني جانتس إلى 10%.

واعتبر فقط 32% أداء نتنياهو جيّدًا بالمجمل في الجانب الاقتصادي من أزمة كورونا المستجد، بعدما وصلت شعبيّته في "الموجة الأولى" إلى أكثر من 70%، بينما تدهورت شعبيّته خلال شهر يوليو الجاري من 62% إلى النصف تقريبًا الآن.

وبخصوص المظاهرات شبه اليوميّة المناهضة لنتنياهو أمام مقرّ إقامته، فأيدها 46% من المستطلعين، فيما عارضها 38.%.

وأكّدت استطلاعات رأي أجريت خلال اليومين الماضين، تراجعًا كبيرا في شعبيّة الليكود إلى 31 – 32 مقعدًا.

وفي حال جرت الانتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو الآتي وفق استطلاع "معاريف": الليكود في المركز الأوّل بـ32 مقعدًا، "يش عاتيد- تيلم" بـ18 مقعدًا، القائمة المشتركة 15 مقعدًا، "يامينا" 12 مقعدًا، "شاس" 10 مقاعد، "كاحول لافان" 9 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، و"ميرتس" بـ7 مقاعد، بينما لم يتجاوز حزب العمل نسبة الحسم.