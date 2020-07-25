وفاة الفنان اللبناني مروان محفوظ بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا

توفي الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ، صباح اليوم، عن عمر ناهز 80 عامًا، فى مستشفى الأسد الجامعى بدمشق، ونعت نقابة المهن الموسيقية اللبنانية الفنان الراحل.

ورحل "محفوظ"، بعد اشتباه في أعراض فيروس كورونا بعد ارتفاع حرارته وإصابته بضيق في التنفس.

مروان محفوظ، شارك في مسرحيات غنائية كثيرة منذ عام 1965 حتى عام 1973، منها: "دواليب الهوا، أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، يعيش يعيش، صح النوم، ناس من ورق، المحطة، قصيدة حب...وغيرها"، كما تابع تعاونه مع زياد الرحباني الذي لحن له العديد من الأغنيات.