أمريكا تسجل أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا و1130 حالة وفاة خلال 24 ساعة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 73 ألفًا و715 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد -19" و1130 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن الجامعة قولها إن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 4 ملايين و112 ألفا و531 حالة إصابة و145 ألفًا و546 حالة وفاة على الأقل.

وأوضحت "سي إن إن"، أن "نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا"، الولايات الثلاثة الأكثر تضررًا جراء الفيروس، سجلت أكثر من 400 ألف حالة، فيما سجلت ولاية تكساس ما يزيد على 380 ألف حالة وولاية نيوجيرسي سجلت أكثر من 178 ألف حالة.

من جانبه، شدد حاكم ولاية مسيسيبي تايت ريفز من الضوابط على الحانات لحماية "شباب مخمور ومستهتر"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

عمدة نيو أورليانز تأمر بإغلاق الحانات ومنعت المطاعم من البيع الخارجي للمشروبات الكحولية

وسُمح للحانات بالفعل للعمل بسعة 50%، أما حاليا، فيجب على المستفيدين الجلوس لطلب الكحول وتوقف المبيعات في الساعة 11 مساء.

بدورها، أمرت عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل بإغلاق الحانات ومنع المطاعم من البيع الخارجي للمشروبات الكحولية، بعد الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة في ولاية لويزيانا، بما في ذلك 103 في نيو أورليانز.

وفي أريزونا، جرى الإبلاغ عن 89 حالة وفاة إضافية، مما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 3142، فيما سجلت الولاية 3349 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 156301.