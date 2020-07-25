محمود حميدة يحيي ذكرى وفاة "الفيشاوي" بكلمات مؤثرة

نشر الفنان محمود حميدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي معلقا عليها بكلمات مؤثرة.

ودوّن "حميدة" على الصورة قائلًا: "أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنٍى ما دمت حيّا".

وانهالت الدعوات من قبل المتابعين بالرحمة والمغفرة للراحل فاروق الفيشاوي، حيث قال منذر نصيف: "الله يرحمه كنتما آخر فتيان الشاشة المصرية جمعكم مسلسل قديم لا أذكر اسمه وفيلم (فرسان آخر زمن)، وفيلم (امرأة هزت عرش مصر)، وفيلم (يوم للستات)، دايما بقول فتيان الشاشة المصرية في النصف قرن الأخير هم نور الشريف ومحمود ياسين وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة ومحمود عبد العزيز فقط".

بينما قالت بيري مصطفى: "الله يرحمه، وفاء الأصدقاء ده نادر، أقف له احتراما، احترمك جدااااااا يا فنان بدرجه إنسان".