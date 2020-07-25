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وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا بمسرح النافورة

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محمود الرفاعى
06:36 م | السبت 25 يوليو 2020
وائل الفشني

وائل الفشني

يحيي الفنان وائل الفشني غدا الأحد، حفلا داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة.

ومن المقرر أن يقدم الفشني خلال الحفل، مجموعة من الأعمال الغنائية، منها "ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعي الكبر، أدعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقا، أنا لو شكيت اللي بيا".

كان الفشني قد هاجم الفنان أحمد سعد، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد أن أعادوا غناء أغنيته في مسلسل واحة الغروب.

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