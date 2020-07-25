الأب رفيق جريش يؤكد ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية

قال الأب رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، إن كل المصريين دائما ما يلتفون حول قيادتهم السياسية ودولتهم عند شعورهم بوجود خطر محدق، ولا أحد يخرج عن الصف إلا "الخونة": "كلنا ورا قيادتنا السياسية وجيشنا لحماية حدودنا".

وأضاف "جريش"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدى البلد"، أن من الضروري على كافة المواطنين الالتفاف وراء دولتهم نظرا للخطر الذي تمر به المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام: "لازم نواجه ده ونكون على قلب رجل واحد"، موضحا أن الشائعات والأخبار المغلوطة يجب عدم الترويج لها أو تصديقها، مع ضرورة تمييز الصحيح من الخطأ في مثل تلك الأخبار، ويجب توعية المواطن لأخيه المواطن حتى لا ينساق وراء الشائعات.

وأكد أنه بات لزاما على وسائل الإعلام فحص الأخبار المغلوطة وبيان مدى أخطائها عبر مختلف وسائل الإعلام: "ده عايز مجهود ضخم، ولازم نجاهد وننبه مع بعضنا البعض، والجيش بالنسبة لينا خط أحمر"، مشيرا إلى أن مقاله الأخير عن مصر والحرب في ليبيا سعى من خلاله إيصال بأن المستقبل المصري هو رهن المستقبل الليبي، وذلك يعكس مدى قوة الترابط بين الدولتين.