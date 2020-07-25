حرق العلم التركي أمام كنيسة "آيا صوفيا" اليونانية

تصاعدت ردود الفعل اليونانية الغاضبة من قرار تحويل متحف "آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد وإقامة صلاة الجمعة فيه للمرة الأولى منذ 86 عامًا، حيث شهدت بعض المدن اليونانية احتجاجات غاضبة أحرق خلالها المتظاهرون العلم التركي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "إنترنت خبر" التركية، أن عددًا من اليمينيين في مدينة سلانيك، قاموا بحرق العلم التركي أمام كنيسة تدعى "آيا صوفيا"، وكذلك تكرر المشهد في شوارع أثينا؛ احتجاجًا على افتتاح المسجد رسميًا للعبادة بعد 86 عامًا كان فيها متحفًا لأصحاب الديانات المختلفة.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لتركيا وهم يحملون لافتات كتبوا عليها: "هذا من أجل الوطن، والأمة، والمذهب الأرثوذوكسي"، كما قام المحتجون بحرق العلم التركي أمام القنصلية، وهم يرددون هتافات معادية لتركيا، ويتغنون بالنشيد الوطني لليونان.

وأعلنت الحكومة اليونانية، أمس الجمعة، "يوم حداد وطني" في جميع الكنائس، ونكست العلم الوطني، بالتزامن مع إقامة صلاة الجمعة للمرة الأولى في متحف آيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد.