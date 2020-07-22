كاهن كنيسة يشتري صك أضحية بالشرقية : مناسباتنا وفرحتنا واحدة

قال القس غبريال ظريف كاهن كنيسة ماري جرجس بمدينة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، إنه حرص هذا العام على شراء صك أضحية من الأوقاف والتبرع به، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأضاف القس لـ"الوطن"، إنه بادر بشراء صك الأضحية لمشاركة المسلمين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.

وتابع: مناسباتنا واحدة، وأفراحنا واحدة، وستظل الوحدة الوطنية تجمع المصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين على قلب رجل واحد خلف مؤسسات وقيادات الدولة، وسنظل متماسكين ومترابطين ولن تفرقنا اي مكائد أو مؤمرات.

وأشار إلى أن الكنيسه بديرب نجم اعتادت مشاركة المسلمين في المناسبات الدينية المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يتم تنظيم موائد الرحمن، باستثناء هذا العام، بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.