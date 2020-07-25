أنيسة حسونة: الإخوان ظهروا على حقيقتهم في عام حكمهم لمصر

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن عام حكم الإخوان يعد نعمة في فترة كانت مليئة بالنقم، وذلك لظهور الجماعة على حقيقتها خلال هذه السنة.

وأضافت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القيادة السياسية تدير أزمة كورونا منذ بدايتها بحرفية وشفافية كبرى، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تظهر أي فيديوهات بها مصريين لا يُسمح لهم بدخول المستشفى كما سعى التنظيم الدولي للإخوان للترويج لذلك من قبل.

وأوضحت أن تلك الجماعة دائمًا ما تحاول إشغال المصريين وإزعاجهم في مختلف المواقف، باعتبار أن فترات الأزمات هي التربة الخصبة للترويج للشائعات والتأكيد عليها.

وأكدت أنه بات لزامًا على كافة الأمهات تربية أبنائهن بشكل صحيح على الوطنية وحب القوات المسلحة، مع تدريس مادة "التربية الوطنية" للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.