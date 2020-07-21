مستشار مجلس النواب الليبي: مصر تقدم موقفا رياديا لإنهاء الحرب في البلاد

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر تقوم بموقفها الريادي لإنهاء حالة الحرب في ليبيا، وعلى الجماعات الإرهابية والمستعمر التركي أن يسلموا أنفسهم ويخرجون من ليبيا حتى لا يقعون في مواجهة مع القوات المسلحة المصرية.

وأضاف "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قرار مجلس النواب المصري استقبلته الطوائف الشعبية في ليبيا بتأييد كبير، وهو الأمر الذي يخدم ليبيا ومصر على حد السواء في أمنهما القومي ووضع حد للتوغل الإرهابي التركي في ليبيا، موضحا أن رئيس مجلس النواب الليبي دائم الاتصال مع السلطات المصرية للتنسيق الجهود بين الدولتين، حيث أكد مرارا على أحقية مصر على الحفاظ على أمنها القومي وأمن الدول الجوار مثل ليبيا، حيث جاء التدخل المصري في ليبيا لحفظ الاستقرار والأمان.

وأكد أن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس المصري انعكاس لموافقة الدول الكبرى على أحقية مصر بالحفاظ على أمنها القومي والإقليمي، مشيرا إلى أنه ليس بالأمر المستغرب على مصر أن تتدخل في ليبيا للحفاظ على أمن الليبين، مؤكدا أنه ليس غريبا على مصر أن تتدخل ليبيا للحفاظ على أمنها القومي.