خلال حملات رقابية: بيطري المنيا يحرر 6 مخالفات ويضبط 58 كجم لحوم

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تواصل شن الحملات التفتيشية والرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الاضحي المبارك، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح المحافظ، انه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تحرير 6 مخالفات بنطاق 3 مراكز وهي (ابوقرقاص - مطاي – مغاغة) باجمالي 58 كجم لحوم منها 46 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و12 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.

وكان محافظ المنيا، قد قرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.