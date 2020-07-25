"الأورمان" توزيع لحوم الأضاحي في 27 قرية بمحافظة المنيا

أعلنت جمعية الأورمان، عن توزيع 30 عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بالمنيا، وذلك تحت رعاية اللوا أسامة القاضي المحافظ.

أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية أن عملية التوزيع سوف تشمل (27) قرية بمختلف مراكز محافظة المنيا عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

قال "شعبان" إن خطة التوزيع تشمل قرى الشيخ مسعود وكفرعبدالخالق والفلاح وعطف حيدر مركز العدوه، وقرى أبا البلد وكفرالصالحين وبلهاسا مركز مغاغه، وقرى الغز ومرزوق ومطاي البلد وأدقاق المسك وأبو حسيبه مركز مطاى، وقرى منسافيس وكوم الزهير وزعفرانه بمركز أبوقرقاص.

وقرى السوبي ومنقطين وساقية داقوف وكوم اللوفى وبني غنى بمركز سمالوط، وقريتي أشروبه وصفط ابو جرج بمركز بني مزار، وقرية أباظه بمركز ديرمواس، وقرية تنده بمركز ملوى، وقرية القرايشه بمركز المنيا.

وأطلقت "الأورمان" قبل سنوات مشروع صك الأضحية، لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها،

وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.