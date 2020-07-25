أمين مساعد "مستقبل وطن": مررنا بالكثير من المؤامرات.. ونعمل على التوعية

قال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية قد مرت بالعديد من المؤامرات والأخطار التي خطط لها الكثير من أعداء الخارج والداخل، في الفترة التي أعقبت 2011، بينما جائت ثورة 30 يونيو 2013 لزيادة الوعي والارتباط بين المواطن والدولة.

وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد راهن على وعي المواطن المصري وكسب الرهان في نهاية المطاف، حيث إن المواطنين دائما يقفون أمام المؤامرات التي تتشكل بالداخل والخارج، موضحا أن هناك الكثير من مخابرات الدول العالمية التي تعمل على تقليب المواطنين بين بعضهم البعض، ولكن يجب على المواطنين الانتباه لذلك: "كل ما بنبدأ نتطور في المشروعات ونتطور اقتصاديا تأتي المؤامرات لمنع ذلك".

وأكد أن حزب مستقبل وطن هو حزب وليد من رحم ثورة 30 يونيو، ويقوم أعضاء الحزب بشرح المؤامرات التي تحاك بالوطن عبر التواصل الدائم مع المواطنين والعمل على زيادة الوعي لديهم.