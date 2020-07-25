عضو تنسيقية الأحزاب: نعمل على دحض الشائعات باستبيان الحقائق

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تعمل عبر الشباب المتواجدين بها لدحض الشائعات، وبيان كذبها وتأثيرها السلبي على المجتمع المصري، وذلك عبر صناعة فيديوهات ونشرها بصفحات التنسيقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت "طلعت"، خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مجلس الوزراء دائما ما يتناول الشائعات ونشر الحقائق تجاهها، حتى لا تؤثر على الدولة المصرية، موضحة أن تنسيقية شباب الأحزاب والمواطنين على حد السواء دائما ما يقفون خلف القيادة السياسية والجيش المصري حتى لا تصل مصر إلى ما وصلت إليه الدول المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن موافقة مجلس النواب بإرسال قوات مسلحة إلى ليبيا جاء للحفاظ على الحدود المصرية، وحتى لا تواجه مصر مصير ليبيا، وهو تدخل مشروع لحماية الحدود الإقليمية، مشيرة إلى أن أعضاء التنسيقية دائما ما يقومون بمحاورة المواطنين وبيان مدى قوة الحجة المصرية تجاه القضايا العربية والأقليمية، وشرح أسباب ما يقوم به أعداء مصر في الخارج وعلى رأسهم جماعة الإخوان.