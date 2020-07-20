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عضو تنسيقية الشباب يكشف الخطوات التالية بعد جلسة البرلمان

كتب:

محمد عزالدين
10:19 م | الإثنين 20 يوليو 2020
المهندس أحمد صبري

المهندس أحمد صبري

قال المهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة البرلمان اليوم، إجرائية، تفعيلا لنص المادة 152 من الدستور، بضرورة موافقة مجلس النواب قبل إرسال أي قوات مصرية لمهام خارج الحدود، وكان هناك إجماع من النواب، على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف "صبري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه تبع قرار مجلس النواب اليوم، بيانات تاريخية من الأزهر والإفتاء والكنيسة، مؤكدا أن الجيش المصري، مستعد ومتأهب جدا للحفاظ على أمن ليبيا، ومصر والعرب.

 وأوضح أن الاتصال بين الرئيسين السيسي وترامب اليوم، رسالة بأن مصر مستعدة ومتأهبة، متوقعا أن تكون الخطوات التالية، إذا شاء البعض في انتقال الفوضى في سوريا والعراق إلى ليبيا، أن يكون هناك تدخل حازم وقوي.

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