الإدارية العليا تحجز دعوى نجل حسين صبور وعبدالحي عبيد علي قرار استبعادهما من انتخابات "الشيوخ"
كتب:
محمد عيسى
08:49 م | السبت 25 يوليو 2020
قررت المحكمة الإدارية العليا موضوع بمجلس الدولة، حجز الطعنين المقامين من أحمد حسين فايق نجل رجل الأعمال حسين صبور، وطعن الدكتور عبدالحي عبيد، المستبعدين من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، مطالبًا فيهما بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعادهم من انتخابات مجلس الشيوخ.
واختصم طعن أحمد صبور رقم 54198، وطعن عبد الحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت، أمس، بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبدالحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.