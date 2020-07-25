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الإدارية العليا تحجز دعوى نجل حسين صبور وعبدالحي عبيد علي قرار استبعادهما من انتخابات "الشيوخ"

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محمد عيسى
08:49 م | السبت 25 يوليو 2020
مجلس الدولة

مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا موضوع بمجلس الدولة، حجز الطعنين المقامين من أحمد حسين فايق نجل رجل الأعمال حسين صبور، وطعن الدكتور عبدالحي عبيد، المستبعدين من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، مطالبًا فيهما بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعادهم من انتخابات مجلس الشيوخ.

واختصم طعن أحمد صبور رقم 54198، وطعن عبد الحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، أمس، بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبدالحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح. 

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