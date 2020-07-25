الجيش الليبي: أردوغان ينقل مرتزقة صوماليين مقابل 5 آلاف دولار

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يتوانى في نقل المرتزقة إلى ليبيا، حيث يقوم حاليًا بنقل المرتزقة الصوماليين للحرب في ليبيا مقابل راتب 5 آلاف دولار يتحصل عليه المقاتل لمرة واحدة.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك محاولات بتكريس زخم بشري لمجموعات قتالية لمواجهة الجيش الليبي، خصوصًا بعد الدعم المصري والعربي والوقفة المصرية الكبرى بجوار المواطنين الليبين، حتى باتت حسابات المعركة مختلفة بالنسبة للأتراك، موضحًا أن دولة تركيا تنظر للمرتزقة على كونهم نفايات يجب دفنهم في الصحراء الليبية، وهو السبب الرئيسي وراء إرسالهم للحرب في ليبيا.

وأكد أن تركيا تتورط في الوحل لحربها في العراق وليبيا وسوريا، حيث أنها ذاهبة قدمًا للقضاء على كل مشاريعها وستتهاوى قريبا، مشيرًا إلى أن وجود المرتزقة بتلك الأعداد في الأراضي الليبية يساعد تركيا في وضع شروطها قبل الخروج من ليبيا ويعزز من موقفها، غير أنه بدخول الجيش المصري على الخط في ليبيا أصبح الأمر صعب أمام أردوغان.

وتابع: "من يرصد المواقف حاليًا يرى أن نهاية أردوغان وحزبه في تركيا باتت قريبة، ونأمل أن تكون نهايته على خط الجفرة وبالأراضي الليبية".