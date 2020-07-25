جمال شقرة: الاصطفاف الوطني سر انفراج أزمات مصر على مدار التاريخ

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، إن الاصطفاف الوطني كان مسئولًا عن انفراج الأزمات التي شهدتها مصر على مدار التاريخ، فكل المصريين تجمعوا في 25 مارس 1954 للتخلص من الثورة المضادة، موضحًا أن صمود الشعب المصري وتوحده على مدار التاريخ أسهم في القضاء على المؤامرات الخارجية.

وأضاف "شقرة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر مرت بالعديد من الأزمات الضخمة والمعقدة طوال تاريخها، ولابد أن نسترجع ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالاصطفاف الوطني.

وأشار أستاذ التاريخ الحديث، إلى أنه في كل أزمة تعرضت لها مصر، كان الاصطفاف الوطني للمواطنين المصريين هو حل الأزمة وفك العقدة، وذلك منذ فجر التاريخ وحتى الآن، موضحًا أن مصر تمر بأزمات كبيرة تشبه أزماتها الضخمة التي مرت بها على مدار تاريخها، مثلما حدث في عين جالوت، ومن بعده جهاد المصريين ضد المحتل العثماني، ثم مواجهتهم للحملة الفرنسية وقيامهم بثورتي القاهرة الأولى والثانية، إضافة إلى مواجهتهم للاحتلال البريطاني".

وذكر أن "الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تمكن بمساعدة الشعب من هزيمة العدوان الثلاثي فرنسا وإنجلترا وإسرائيل، وهنا تكمن أهمية الاصطفاف الشعبى والالتحام بين أفراد الشعب".