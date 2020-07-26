طبيبة مصرية: حصلت على براءة اختراع لعلاج السرطان ومستعدة لمساعدة بلدي

قالت الدكتورة مي صبري، عضو المجلس الاستشاري العلمي لطب العلاج المناعي من لندن، إنها واحدة من أقدم زملاء الأبحاث في مركز علاج الخلايا والجينات والأنسجة بجامعة لندن، وحصلت على درجة الماجستير بالعلوم البيولوجية الجزيئية، كما حصلت على دكتوراه بعلم المناعة السرطانية من جامعة "يونيفيرسيتي كوليدج" بلندن عبر منحة قدمت لها من مؤسسة "القلعة" للمنح الدراسية الخاصة بدراسة استجابة الخلايا الطبيعية في استئصال الورم.

وأضافت "صبري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها نجحت في الحصول على براءة اختراع باكتشاف آليات لتنشيط الخلايا الفتاكة الطبيعية لاستخدامها في علاج المناعة السرطانية في فترة ما بعد الدكتوراه، موضحة أن استمرت بدراسة علوم السرطان بالجامعتين، وتقود حاليا فريقا لـ تصميم وتطوير علاجى مناعى للسرطان.

وأكدت أنه يجب على الشباب التركيز على أهدافهم والإقرار بحقوقهم لتحقيق أهدافهم، والبعد عن الاختيارات التي تبعد الشاب عن تحقيق أحلامه في فترة ما بعد انتهاء الدراسة، مشيرا إلى أنها مستعدة لتقديم المساعدة والتعاون لكل الباحثين والطلبة المصريين، بالإضافة لتنظيم محاضرات وورش عمل فور حضورها مصر.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد هنأت الدكتورة مي صبري، وهي إحدى المصريات المغتربات، للإنجاز الكبير الذي حققته في الخارج باختيارها للانضمام كعضو إلى المجلس الاستشاري العلمي لطب العلاج المناعي Zelluna Immunotherapy.