محاولات بريطانيا لعودة الحياة السينمائية.. من التبرع للتأمين للتدريب

محاولات تجريها مؤسسات مختلفة في بريطانيا، على أمل عودة الحياة السينمائية بشكل طبيعي مرة أخرى في ظل محاربة انتشار فيروس كورونا.

تدريبات واختبارات

أطلقت جمعية السينما البريطانية، وحدة تعليم إلكتروني مجانية خاصة بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، مع إجراء اختبار تقييم مجاني للعاملين في قطاع دور عرض السينما.

وتوضح الوحدة تدابير السلامة التي يمكن أن يتبعها موظفو السينما عند العودة إلى العمل مرة أخرى، بما في ذلك توفير الوعي والفهم بكل ما يتعلق بالفيروس، وسيحصل أولئك الذين يكملون الاختبار بنجاح على شهادة تثبت فهمهم في هذا المجال.. بحسب موقع "Variety".

وقال جيمس كونور، المدير التنفيذي لجمعية السينما بالمملكة المتحدة: "كل من يعمل في دور عرض السينما له دور يلعبه في المساعدة على ضمان سلامة جمهور السينما وأعضاء الفريق الآخرين.

وأضاف: "لن نشجع فقط أعضائنا، ولكن جميع العاملين في هذا القطاع للقيام بالتدريب".

حملة لطمأنة الجماهير

قامت جمعية السينما البريطانية، بإطلاق حملة بغرض طمأنة الجماهير في المملكة المتحدة، بشأن وجود إجراءات الأمان المفروضة على قاعات السينما.

وتوضح للناس إجراءات الأمان من التباعد الاجتماعي، النظافة وتدابير الحماية الأخرى التي سيتم اتخاذها لحماية العاملين في السينما والجمهور.

وقال فيل كلاب، الرئيس التنفيذي لجمعية السينما البريطانية في وقت سابق: "نعلم من استطلاعاتنا الخاصة وغيرها من الاستطلاعات، أنّ هناك رغبة من الناس إلى العودة للسينما في أقرب وقت ممكن، لكن بالمثل فهم يريدون أن يفهموا ويطمئنوا إلى تدابير الحماية التي ستتوفر في القاعات".

التبرع

قدم معهد الأفلام البريطاني تمويلًا لمساعدة دور السينما المستقلة، بعد التأثر الشديد بسبب فيروس كورونا.

ووفر المعهد مليونا و300 ألف جنيه إستريليني، وقال رئيس المعهد: "المنح الطارئة تمكّن دور السينما والمهرجانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة من البقاء في العمل".

عرض أفلام كلاسيكية

قرر الموزعون عرض مجموعة من الأفلام المميزة التي أحبها الجمهور، بداية من العصر الذهبي وحتى الحديث.

وتقسم قائمة الأفلام إلى 25 فئة، منها كلاسيكيات، والفائزة بجوائز، وأفلام الأبطال الخارقين، والكوميديا، والأفلام الموسيقية، والأفلام الوثائقية، والرعب وغيرها.

ومن بين الأفلام لورنس العرب، 1917 ،2001: A Space Odyssey، سلسلة Harry Potter بأكملها و Mad Max: Fury Road إلى جانب فيلم "طفيلي" الحائز على جائزة الأوسكار لهذا العام.. وغيرها من الأفلام.