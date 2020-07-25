وزيرة الهجرة عن عدم تمثيل المصريين بالخارج بـ"الشيوخ": لا يحتاجون نصا دستوريا

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تلقت عدة أسئلة من المصريين بالخارج من أبرزها "لماذا لا يوجد ممثلين للمصريين بالخارج في مجلس الشيوخ؟"، قائلة إن المصري في الخارج لا يحتاج نص دستوري للمشاركة في بناء دولته، والجميع يشهد بولاء وانتماء المصري بالخارج وقدرته على إفادة الدولة بعلمه وخبراته.

وأضافت "مكرم" خلال بث مباشر عرضته على صفحة الوزارة على "فيس بوك"، أن قانون مجلس النواب والتعديلات الدستورية الأخيرة ميزت 6 شرائح في مجلس النواب، وهي المرأة والمصريين بالخارج والشباب والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط، بينما في مجلس الشيوخ يتم انتخاب ثلث بالاقتراع السري المباشر والثلث الآخر يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ جرى تمييز فيه شريحة واحدة من الست شرائح التي جرى تمييزها في مجلس النواب، وهي المرأة، موضحة أن المرأة تعتبر 50% من المجتمع المصري و50% من القوى الانتخابية.

وتابعت: "محدش ينكر دور المرأة منذ 2011 وحتى وقتنا هذا، وتثمن القيادة السياسية دور المرأة في الداخل والخارج، لذلك تواجد المرأة من الست شرائح هي فقط التي ستكون ممثلة داخل مجلس الشيوخ".