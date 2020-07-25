المالية: "ما يغلاش عليك" تعزز قدرة المواطن الشرائية للمنتج المحلي

قال محمد عبدالفتاح معاون وزير المالية، إن اختيار موعد مبادرة "ما يغلاش عليك"، جاء كاختيار جيد بسبب الكساد الاقتصادي الذي اجتاح العالم على خلفية جائحة كورونا.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المبادرة تساعد المواطنين في شراء ما يحتاجونه، كما تساعد المصنعين في العودة مرة أخرى للصناعة بعدما توقفت مصانعهم جراء الجائحة، موضحا أن المبادرة تأتي في إطار تحفيز الاستهلاك والتعزيز من شراء المنتج المحلي، لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير لتلك السلع خارجيا.

وأكد أن المبادرة تقوم عبر تقديم خصومات على المنتجات، وتختلف من سلعة لأخرى ومن تاجر لآخر: "ده سوق تنافسي، وكل واحد بيعرض البضاعة بتاعته حسب رؤيته ولتحقيق الربح بتاعه"، مشيرا إلى أن المنتجين والمصنعين أعلنوا خصومات تصل إلى 20% على سلعهم لكل المواطنين: "مفيش قيود على الشراء، والدولة بتخش المرة دي وبتعطي خصما إضافيا لحاملي بطاقات التموين، ويحصلون على 10% تخفيضا إضافيا".