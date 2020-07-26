إحياء ذكرى "إبيفانيوس" الأربعاء والبابا: لن أحضر منعا للتجمعات

يحيى دير أبومقار بوادى النطرون، الأربعاء المقبل، الذكرى السنوية الثانية لمقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير فى 29 يوليو 2018، على يد 2 من رهبان الدير تم تجريد أحدهما وتقديمهما للمحاكمة التى حكمت على الراهب المجرد «أشعياء المقارى» بالإعدام، والمؤبد للراهب «فلتاؤس المقارى».

وقال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات، لـ«الوطن»، إنه لن يترأس قداس الذكرى التزاماً بإجراءات المجمع المقدس للكنيسة بإغلاق الكنائس والأديرة وإيقاف الصلوات مؤقتاً لمواجهة كورونا، قائلاً: «مش عاوزين تجمعات ولسة الأديرة والكنائس مغلقة». وأضاف البابا أن عدداً محدوداً من رهبان الدير سيقيم قداس صلاة بتلك الذكرى.