رسامة رئيس لـ"أبو مقار" وتجليس "مكاريوس" على المنيا في نوفمبر المقبل

كشف مصدر كنسي، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقر على اسم الراهب الذي سيتم رسامته رئيسا لدير أبو مقار في وادي النطرون خلفا للأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الذي تم قتله في 29 يوليو 2018.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه كان من المقرر أن تتم رسامة الراهب الجديد في مايو الماضي، لكن تداعيات فيروس كورونا المستجد وغلق الكنائس وتعليق الصلوات، تسبب في تأجيل الرسامة إلى شهر نوفمبر المقبل، حيث ستعقد الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس إلى جانب انعقاد الاجتماع السنوي للمجمع بكامل اعضائه، بالتزامن مع احتفال الكنيسة بالذكرى الثامنة لتجليس البابا تواضروس على الكرسي البابوي في 18 نوفمبر 2012.

ومن المقرر أن تشمل رسامات البابا: "تجليس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، أسقفا على كنائس المنيا، وسيامة أسقفين جديدين إلى كنائس أبوقرقاص، وكنائس شرق النيل، بعد تقسيم الإيبارشية إلى ثلاثة إيبارشيات".

إلى جانب سيامة أسقفين عموم للقاهرة للأشراف على كنائس "عين شمس"، و"عزبة النخل"، وأسقف للمهجر للخدمة في "إيبارشية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية"، وفضلا عن رسامة رئيس لدير لدير أبومقار، سيتم رسامة أسقف ورئيس لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلفا للأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير الذي توفي في مارس الماضي.