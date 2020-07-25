الأحد.. مسرحية "اترك أنفي من فضلك" على مسرح ساحة الهناجر

ضمن برنامج "عودة الروح" الذي يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض يومى الأحد والاثنين 26 و27 يوليو الجاري، مسرحية "اترك أنفي من فضلك" 7:30م على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

"اترك أنفي من فضلك"، عن مسرحيات الأنوف المتصارعة و"أليس في بلاد العجايب"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في الثامنة من مساء يوم الخميس 6 أغسطس المقبل، ولمدة 13 ليلة عرض، بقاعة الدكتورة هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون.

العرض من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة".

ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبد الصبور، مساعد مخرج "هاجر سلامة ومحمد عاطف"، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام.