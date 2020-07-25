قبل العيد.. نائب محافظ الدقهلية يقود حملة على المجازر

قاد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم، حملة على المجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك شملت مجزر بقرية "بشلا" بمركز ميت غمر، والمرور على بعض محلات الجزارة بنطاق ميت غمر.

وقرر الشيخ، خلال الجولة قيام الوحده المحلية بمركز ومدينه ميت غمر بالتنسيق مع قطاع الطب البيطري لتنفيذ حملة لرفع كفاءة مستوى النظافة مجزر بشلا حرصا على الصحة العامة.

وقال نائب المحافظ، إن مجزر بشلا ضمن خطة تطوير المجازر بالمحافظة ليصبح نصف آليا ، كما تقرر إعدام كميات من اللحوم الغير صالحة تم ضبطها بمخزن أحد محلات الجزارة بالقرية.

حضر الزيارة الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ومحمد البيلى نائب رئيس مركز ميت غمر ، وأعضاء لجنه المرور من قطاع التموين والتفتيش والمتابعة والطب البيطري.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه قرر منع الإجازات والراحات للأطباء للبيطريين العاملين بالمجازر اعتبارا من مطلع شهر يوليو الجاري و تكليف وكيل وزارة الطب البيطري بتزويد المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين لإنجاز الأعمال بأقصى سرعه ممكنه ومنع التكدس والزحام بالمجازر.